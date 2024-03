Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Sipplingen

Frontalkollision auf Bundesstraße

Bei einer Frontalkollision auf der B 31 am Dienstag gegen 16.30 Uhr sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 48 Jahre alter VW-Fahrer kam ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge in Fahrtrichtung Stockach aus noch ungeklärter Ursache zwischen Ludwigshafen und Sipplingen auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Peugeot eines 62-Jährigen. Der 48-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 33 Wehrleuten und 5 Fahrzeugen vor Ort war, befreite den Mann. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in eine Klinik. Die beiden Insassen des Peugeot wurden ebenfalls jeweils schwer verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Des Weiteren wurde eine Zeugin vor Ort derart schockiert, dass sie ebenfalls in eine Klinik zur Untersuchung eingeliefert werden musste. Die beiden erheblich beschädigten Fahrzeuge, an denen insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden. Die B 31 war während der Unfallaufnahme für etwa 3 Stunden bis gegen 19.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell