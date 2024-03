Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte entreißen 35-Jährigem Umhängetasche

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 20.30 Uhr einem 35-jährigen Fußgänger dessen Umhängetasche entrissen und entwendet. Der Mann war in der Weissenauer Straße unterwegs, als sich das Duo von hinten auf einem E-Scooter näherte. Die beiden mutmaßlich jugendlichen Täter drohten dem 35-Jährigen und stahlen seine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Im Anschluss flüchtete das Duo mit dem E-Scooter in Richtung Jahnstraße. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zur Tat oder den beiden Tätern.

Weingarten

Unfallverursacher flüchtet und stellt sich später

Nach einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person hat sich der 58 Jahre alte Unfallverursacher am Montag kurz nach 14 Uhr aus dem Staub gemacht und sich erst gut eine Stunde später bei der Polizei gestellt. Der 58-Jährige fuhr in der Waldseer Straße im stockenden Verkehr dem Jeep einer 44-jährigen Vorausfahrenden auf. Diese erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, an ihrem Jeep entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der 58-Jährige fuhr indes weiter und meldete sich kurz vor 16 Uhr bei der Polizei. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht.

Aulendorf

Fahrerflucht

Gegen einen Lichtmast in der Hauptstraße ist am Montag gegen 10 Uhr der 66-jährige Fahrer eines Lkw geprallt, als er einem Entgegenkommenden ausweichen musste. Der Unbekannte kam dem 66-Jährigen mit einem weißen Lkw mitten auf der Fahrbahn entgegen. Bei dem Ausweichmanöver entstand am Lkw Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, am Lichtmasten ein solcher in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen melden.

Bergatreute

Unfall zieht 20.000 Euro Schaden nach sich

Glücklicherweise unverletzt blieben die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag kurz nach 8 Uhr an der Kreuzung Keltenstraße/Schwedengasse ereignet hat. Eine 28 Jahre alte Renault-Fahrerin war in Richtung Gwigg unterwegs und übersah offenbar den von rechts aus der Keltenstraße kommenden VW einer 27-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

Argenbühl

Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 12 Uhr auf der B 12 sind zwei Frauen verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Toyota-Fahrerin wollte auf Höhe Dorenwaid von Isny kommend nach links in Richtung Gestratz abbiegen. Dabei übersah sie den Mercedes einer entgegenkommenden 31-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal, wobei die 49-Jährige mittelschwer verletzt wurde. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik. Die 31-Jährige erlitt indes leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurden. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die beiden Wagen. Die Bundesstraße war während der Unfallaufnahme bis gegen 12.45 Uhr komplett gesperrt und bis gegen 14 Uhr nur einseitig befahrbar.

Kißlegg

Sprayer unterwegs

Ein Schmierfink hat am Montag kurz vor 6 Uhr eine Infotafel der Gemeinde Kißlegg in der Fürst-Maximilian-Straße mit schwarzer Sprühfarbe verunstaltet. Als Zeugen auf den Unbekannten aufmerksam wurden, flüchtete dieser. Er soll etwa 180 cm groß und 18 bis 25 Jahre alt sein. Zur Tatzeit war er dunkel bekleidet, hatte weiße Schuhe an und mutmaßlich einen roten Hoodie unter der Jacke, dessen Kapuze er übergezogen hatte. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Isny

Kriminalpolizei klärt dank Hinweis Straftat

Nachdem bereits Anfang des Monats ein 13-jähriges Mädchen im Bus zwischen Isny und Oberstaufen sexuell belästigt wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5741059), konnten die Ermittler des Kriminalkommissariats Ravensburg zusammen mit dem Polizeiposten Isny einen 57 Jahre alten Tatverdächtigen ermitteln. Passanten, die den Mann aufgrund des Presseartikels im Isnyer Stadtgebiet anhand der Beschreibung wiedererkannten, alarmierten am Freitag kurz nach 10 Uhr die Polizei. Die Beamten nahmen den 57-Jährigen vorläufig fest. Die Ermittlungen zum Tatablauf dauern derzeit an.

Leutkirch

Unbekannte legen Hindernis auf Fahrbahn

Einen üblen Scherz haben sich bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Herlazhofer Straße erlaubt. Die Täter legten unter anderem Absperrschranken, Leitbaken einen Bauzaun und Reifen auf die Fahrbahn Höhe der Abzweigung Faberstraße. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell