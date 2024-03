Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Gegen eine Hyundai, der im Zeitraum von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Sportgeländes im Kirchweg abgestellt war, ist ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gestoßen. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher oder dessen mutmaßlich weißen Fahrzeug geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Ravensburg

Verursacherin meldet sich nach Unfall erst am nächsten Tag - Anzeige

Mit einer Strafanzeige wegen Fahrerflucht muss eine 39 Jahre alte Frau nach einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 21 Uhr in der Marienburger Straße rechnen. Die 39-Jährige überfuhr eigenen Angaben zufolge an der Kreuzung mit der Mittelöschstraße ein Verkehrszeichen, wobei insgesamt rund 7.500 Euro Sachschaden entstand. Im Anschluss fuhr die Frau weiter und meldete den Unfall erst am nächsten Morgen. Gegen sie wird nun ermittelt. In diesem Zusammenhang weist das Polizeipräsidium Ravensburg darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat ist. Unfallverursacher haben sicherzustellen, dass die Schadensregulierung unverzüglich eingeleitet wird. Hierzu zählen das Verbleiben an der Unfallstelle, der Personalienaustausch oder aber auch das Verständigen der Polizei.

Ravensburg

Randalierer ziehen durch die Stadt

Im Wohngebiet Andermannsberg haben am Samstag kurz vor Mitternacht mehrere bislang unbekannte Personen Fahrzeuge beschädigt. Ein Zeuge meldete der Person eine mehrköpfige Gruppe, die in der Spohnstraße die Außenspiegel an Fahrzeugen abtrat. Eine Fahndung der Polizei nach den Vandalen verlief ergebnislos. Die Beamten stellten an mindestens zwei Fahrzeugen Sachschaden fest. Zeugen des Vorfalls, weitere Geschädigte sowie Personen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden.

Weingarten

Dieb stiehlt Fahrrad und Fahrradteile

Ein bislang unbekannter Dieb hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Fahrrad und mehrere Teile weiterer Fahrräder auf dem Charlottenplatz gestohlen. Zeugen der Tat oder Hinweise zum Verbleib des Damenrads des Herstellers "Zündapp" nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Wolpertswende

Fahrer landet betrunken in Bach

Zeugen sucht das Polizeirevier Weingarten zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Wolpertswender Straße ereignet hat. Ein 35-Jähriger kam mit seinem Mercedes mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung zwischen der dortigen Brücke und der Fußbrücke nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Holzzaun und stürzte gut zwei Meter in den Krummensbach. Der 35-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Polizeibeamte nahmen bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahr. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von gut 1,5 Promille ergeben hatte, waren eine Blutentnahme, die Beschlagahme des Führerscheins sowie eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft die Folge. Ein Abschleppdienst barg den Wagen aus dem Bach. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls oder Personen, die durch die Fahrweise des 35-Jährigen gefährdet wurden, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Weil er am Sonntag kurz nach 2 Uhr in einer Gaststätte in der Webergasse mit Reizgas gesprüht haben soll, muss sich ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger strafrechtlich verantworten. Der Mann sprühte mit dem Spray in Richtung eines 47-Jährigen, der dadurch verletzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen dauern an.

Vogt

Auto prallt in Haus - zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Die Fahrt eines 20-jährigen Audi-Fahrers hat am Sonntag kurz nach 6.30 Uhr an einer Hauswand geendet. Der Mann war zusammen mit seinem 21-jährigen Beifahrer in der Bergstraße unterwegs, wo er die Kontrolle über den Wagen verlor und links von der Fahrbahn abkam. Dort durchquerte er zunächst zwei Grundstücke, bevor er frontal mit der Hauswand kollidierte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die beiden jungen Männer mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Da die Beamten bei der Unfallaufnahme bei dem 20-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen und ein Test weit über zwei Promille ergab, musste er Blut und seinen Führerschein abgeben. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt. Ein Abschleppunternehmen barg den Audi, an dem rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden war. An dem Haus, das vorerst bewohnbar blieb, wird der Sachschaden auf rund 25.000 Euro beziffert.

Leutkirch

Unfall fordert einen Verletzten

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntag kurz nach 20 Uhr zwischen Leutkirch und Tautenhofen gefordert. Ein 30-jähriger Opel-Fahrer wollte die K 8025 von Weipoldshofen herkommend geradeaus in Richtung A 96 überqueren und übersah dabei den Fiat eines 39-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der 39-Jährige wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell