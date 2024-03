Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung zu mehreren brennenden Fahrzeugen am 24.03.2024 in 88097 Eriskirch.

Ravensburg (ots)

Eriskirch

Brennende Fahrzeuge lösen Feuerwehreinsatz aus

Zu einem Fahrzeugbrand auf einem Anwesen kam es in Eriskirch-Dillmannshof am Sonntag um die Mittagszeit. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im Bereich von mehreren dort abgestellten Fahrzeugen ein Brand aus. Dieser griff schnell auf einen Wohnwagen, einen Pkw, einen Bootsanhänger, ein Wohnmobil sowie auf einen umgebauten Omnibus über. Alle Fahrzeuge fielen den Flammen zum Opfer. Verletzt wurde niemand. Der Brand konnte schließlich von den Feuerwehren Eriskirch, Tettnang und Friedrichshafen, die mit 55 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 200000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell