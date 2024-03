Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffälliger Fahrzeuglenker unter Alkohol

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Pkw Mazda mit ausländischem Kennzeichen mit. Der Pkw fuhr von Markdorf über Kluftern und Efrizweiler in Richtung Friedrichshafen und kam hierbei immer wieder auf die Gegenfahrspur. Bei der Kontrolle des Pkw wurde beim 34-jährigen Fahrzeugführer ein Alkoholwert von knapp 2 Promille festgestellt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und er wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Verkehrsteilnehmer, die auf der Strecke möglicherweise durch den Mazda gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Zeugenaufruf nach riskantem Fahrmanöver

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, fiel am Dienstagnachmittag gegen 15:30 Uhr der Fahrer eines optisch auffälligen VW Golf mit FN-Kennzeichen im Bereich der Klufterner Straße in Efrizweiler durch sein gefährliches Fahrverhalten auf. So soll er zunächst in Efrizweiler an unübersichtlicher Stelle überholt haben und auf der weiteren Fahrt Richtung Markdorf mehrfach versucht haben, einen VW Bus zu überholen und dessen Fahrer gegenüber obszöne Gesten gezeigt haben. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des VW Bus, sollen sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen melden.

Kressbronn

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Die Polizei in Friedrichshafen sucht mögliche Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 08:00 und 13:00 Uhr ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen auf dem Parkplatz vom NKD abgestellten grauen BMW am linken Heck und verursachte Sachschaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/7010 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

