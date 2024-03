Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Wohnmobil gerät in Brand

Leutkirch (Landkreis Ravensburg) (ots)

Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro ist am heutigen Freitag kurz nach 10 Uhr bei einem Brand im Unteren Auenweg entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein Wohnmobil am dortigen Unterstellplatz in Brand. Der Besitzer konnte sich unverletzt aus dem Reisemobil in Sicherheit bringen und die Rettungskräfte rufen. Die Flammen griffen indes auf vier weitere Wohnmobile, einen Wohnwagen und mehrere Solarmodule auf der Überdachung über. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 25 Wehrleuten und fünf Fahrzeugen im Einsatz war, löschte das Feuer rasch. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. An der Holzkonstruktion entstand ebenfalls Sachschaden. Der Untere Auenweg war während der Löscharbeiten auf Höhe des Brandorts komplett gesperrt. Der Oberbürgermeister der Stadt Leutkirch machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, in die auch ein Brandgutachter eingebunden wird.

