Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter Unfallverursacher hinterlässt hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Zeugen, die am Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Äußeren Ailinger Straße auf einen Parkrempler aufmerksam wurden, sucht die Polizei Friedrichshafen. Ein Unbekannter hatte vermutlich vor 20 Uhr einen abgestellten Ford Mustang an Stoßstange und Kotflügel touchiert und dabei erheblichen Sachschaden angerichtet. Um die Beschädigung, die auf rund 5.000 Euro geschätzt wird, kümmerte sich der Verursacher nicht und fuhr weg. Hinweise von Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige Angaben zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu melden.

Friedrichshafen

In Strandbad eingebrochen

Erneut sein Unwesen getrieben hat ein Unbekannter Anfang der Woche auf dem Gelände des Strandbads Friedrichshafen. Nachdem ein Vandale über das vergangene Wochenende mit Sprühfarbe zahlreiche Beschädigungen angerichtet hatte (wir berichteten am 21.03.2024), verschaffte sich kurz darauf ein Unbekannter über ein Fenster unerlaubten Zutritt zu Räumlichkeiten des Bades. Zwar hatte der Täter augenscheinlich nur die Absicht, dort zu verweilen oder zu nächtigen, richtete beim gewaltsamen Zutritt jedoch mehrere hundert Euro Sachschaden an. Personen, die zwischen Montagabend und Mittwochmorgen im Bereich des Strandbads im Königsweg Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/36142-0 beim Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt zu melden.

Tettnang

Auto gestreift und davongefahren

Nur gelbe Lackantragungen ließ ein Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall am Donnerstag zwischen 13 Uhr und 15 Uhr an der Unfallörtlichkeit in der Hopfenstraße zurück. Der Unbekannte hatte einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes-Kleinbus beim Vorbeifahren gestreift und dabei Sachaschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro angerichtet. Weil er sich im Anschluss nicht um die Schadensregulierung kümmerte, sondern einfach davonfuhr, ermittelt der Polizeiposten Tettnang wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Auto mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat am Donnerstag in der Tiefgarage des Ärztehauses in der Owinger Straße einen Pkw zerkratzt. Die Tat ereignete sich offenbar zwischen 14.15 Uhr und 17 Uhr. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen, die Hinweis zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunken unterwegs

Weil sie am Donnerstagabend offenbar betrunken mit ihrem Auto unterwegs war, muss eine 54-Jährige mit einer Anzeige rechnen. Ein Bekannter der Frau hatte die Polizei verständigt, als diese seinen Angaben zufolge nach einem Streit ins Auto gestiegen und weggefahren war. Zuhause angetroffen ergab eine Atemalkoholmessung bei der 54-Jährigen einen Wert von knapp zwei Promille. Die Frau, die zunächst abstritt, selbst gefahren zu sein, musste in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Ihr drohen nun straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Meersburg

"Hitziger" Saunagast landet in Gewahrsamszelle

Die Hitze zu Kopfe gestiegen ist allem Anschein nach einem 50-jährigen Mann und dessen Begleitung bei einem Saunabesuch am Donnerstagnachmittag. Das augenscheinlich alkoholisierte Pärchen hatte sich offenbar nicht an die Regeln des Bades gehalten und legte sich bei einer Ansprache mit dem Badepersonal an. Der darauffolgenden Aufforderung, die Therme zu verlassen, kamen die beiden nur zögerlich nach. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizeistreife zeigte sich insbesondere der 50-Jährige aggressiv und wollte fortlaufend das Badepersonal verbal attackieren. Die Beamten erteilten dem Paar einen Platzverweis. Als der uneinsichtige Mann mit seiner Begleitung kurz darauf jedoch erneut den Weg zum Geschehen suchte, nahmen ihn die Polizisten zur Abwendung weiterer Auseinandersetzungen in Gewahrsam. Auch der Anruf bei einem geforderten Anwalt brachte ihm wohl kein Glück - dieses Gespräch beendete der 50-Jährige mit einer erneuten verbalen Entgleisung. Ihm drohen nun entsprechende Anzeigen und die Kostenrechnung für den eher unfreiwilligen mehrstündigen Aufenthalt bei der Polizei.

Bermatingen

Unfall fordert Verletzte und hohen Sachschaden

Am Freitag gegen 10 Uhr hat sich auf der Kreisstraße 7749 zwischen Bermatingen und Ahausen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 45 Jahre alter Fahrer eines elektrischen Kleinlastwagens war in Richtung Bermatingen unterwegs und kam kurz nach einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er seitlich frontal mit einem entgegenkommenden Ford. Der Unfallverursacher zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von den Einsatzkräften aus seinem Fahrzeug befreit werden. Der 57 Jahre alte Ford-Lenker wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge eher mittelschwer verletzt. Seine 33 Jahre alte Mitfahrerin und die beiden wenigen Monate alten Säuglinge im Wagen wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Am Klein-Lkw entstand etwa 27.000 Euro Sachschaden, am Ford wird dieser auf rund 57.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten, bei denen ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften am Unfallort waren, musste die Straße bis etwa 11.40 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell