PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Neufra

9-jähriger Radler bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde ein 9-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall in der Von-Speth-Straße am Donnerstagmittag gegen 14.15 Uhr in eine Klinik gebracht. Eine 44-jährige Autofahrerin übersah im Kreuzungsbereich den von rechts kommenden Fahrradfahrer, der möglicherweise auch die Kurve geschnitten hatte. Bei der Kollision des Pkw mit dem Zweirad stürzte das Kind, wobei der getragene Fahrradhelm mutmaßlich Schlimmeres verhinderte. Zur Erstversorgung und aufgrund des zunächst unklaren Verletzungsbilds wurde neben dem Rettungsdienst auch ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle entsandt.

Meßkirch

Unfallflucht nach beschädigter Hauswand

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker ist mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Stockacher Straße an einer Hausfassade in einer Höhe von etwa zwei Meter entlanggeschrammt. Der entstand Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Unfallverursacher verließ nach der Kollision die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum flüchtigen Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meßkirch unter Tel. 07575/2838 in Verbindung zu setzen.

Mengen / Bad Saulgau

Ohne Versicherungsschutz mit E-Scooter unterwegs

Mit einer Strafanzeige müssen zwei 22- und 26-Jährige rechnen, die von Beamten des Polizeireviers Saulgau im Rahmen von Verkehrskontrollen am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag gestoppt wurden. Bei beiden E-Scootern war der Versicherungsschutz abgelaufen, weshalb ihnen die Weiterfahrt untersagt wurde. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter im öffentlichen Straßenverkehr ein gültiges Versicherungskennzeichen benötigen. Ansonsten machen Sie sich wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz strafbar.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind - Polizei sucht Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Sießener Straße und Goethestraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen. Ein Mercedes-Fahrer, welcher von der Goethestraße auf die Sießener Straße abbiegen wollte, kollidierte mit einer von rechts kommenden 14-Jährigen, die mit ihrem Cityroller unterwegs war. Die 14-Jährige klagte daraufhin über leichte Schmerzen. Zum Unfallhergang machten die Beteiligten jedoch gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.

