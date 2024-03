Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Kriminalpolizei sucht nach Vorfall in Linienbus Zeugen

Isny (Landkreis Ravensburg)/Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) (ots)

Das Kriminalkommissariat Ravensburg sucht nach einem Vorfall, der sich bereits am Freitag, 1. März, im Bus der Linie 733 ereignet hat, Zeugen und bittet um Hinweise. Ein bislang unbekannter Täter setzte sich kurz nach 14 Uhr während der Fahrt einem 13-jährigen Mädchen gegenüber und berührte es unsittlich. Als das Kind den Platz wechselte, ließ der Unbekannte von dem Mädchen ab. Der Unbekannte soll etwa 60 bis 65 Jahre alt und stämmig gewesen sein sowie schulterlanges, graues Haar getragen haben. Er hatte eine grüne Mütze mit einem kurzen Schild, eine graue Jogginghose und eine Strickjacke an. Bei sich hatte der Unbekannte eine weiße Tragetüte. Insgesamt machte der Mann einen ungepflegten Eindruck. Er soll davon gesprochen haben, schon etliche Länder bereist sowie eine Vielzahl von Menschenleben gerettet zu haben. Darüber hinaus spreche er alle Sprachen. Personen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell