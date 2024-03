Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwerverletzt

Schwerste Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer zugezogen, der am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr die Vorfahrt eines Pkw missachtet hatte. Der 76-jährige Radfahrer war auf der Sonnenbergstraße stadteinwärts unterwegs. Am Ende der Straße wollte er nach links in die Waggershauser Straße einbiegen und übersah dabei einen von links kommenden Dacia, der auf Grund der regelnden Verkehrszeichen Vorfahrt hatte. Deshalb kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die der Fahrradfahrer zuerst auf die Windschutzscheibe des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Dabei zog sich der 76-Jährige schwere Verletzungen im Brust- und Wirbelsäulenbereich zu. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000,00 Euro.

Friedrichshafen

Unfall nach Missachtung von roter Ampel

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro hat eine 71-jährige Autofahrerin verursacht, nachdem sie offenbar eine rote Ampel nicht beachtet hatte. Die Skoda-Fahrerin befuhr die Messestraße stadteinwärts, als die Ampel für ihre Fahrspur an der Kreuzung Rheinstraße auf Rot umschaltete. Die Frau hielt nicht an und nahm einem aus der Rheinstraße kommenden BMW die Vorfahrt, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Hierdurch wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die entstandenen Schäden belaufen sich insgesamt auf ungefähr 35.000 Euro. Sowohl die Skoda-Fahrerin als auch der Fahrer des BMW blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Fahrerflucht nach Fehler beim Parken

Ein Mitsubishi-Fahrer parkte sein Fahrzeug am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Ailinger Straße. Zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, den Mitsubishi im vorderen rechten Bereich. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Graffitischmierereien im Strandbad

Die Umkleidekabinen des Strandbades hat ein unbekannter Täter zwischen Samstagabend und Montagfrüh mit Sprühfarbe beschmiert. Der Sprayer versah die Holzfassade der Kabinen mit Buchstaben und einem Datum in silberner Farbe. Hinweise zum Verursacher des Schadens in Höhe von ca. 500 Euro nimmt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt unter der Rufnummer 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Lkw aufgebrochen und Werkzeug geklaut

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter einen Kastenwagen aufgebrochen und das geladene Werkzeug entwendet. Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz in der Brühlstraße in Eggenweiler zwischen 19.30 Uhr und 06.30 Uhr abgestellt. In diesem Zeitraum öffnete der unbekannte Täter, mutmaßlich unter Zuhilfenahme von Werkzeug, die Hecktür des Kastenwagens und entwendete Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Nach Unfall geflüchtet

Der Besitzer eines Hyundai parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr in der Domänenstraße am rechten Fahrbahnrand. Am Mittwoch stellte er ebenfalls gegen 19.00 Uhr fest, dass die Beifahrertür des Pkw beschädigt wurde. Mutmaßlich streifte ein unbekannter Fahrrad- oder Rollerlenker, der den Gehweg rechts des Hyundai befuhr, diesen beim Vorbeifahren. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von ca. 500 Euro werden beim Polizeiposten Tettnang unter der Rufnummer 07542/9371-0 entgegengenommen.

Tettnang

Reifen zerstochen

Ein unbekannter Täter zerstach im Zeitraum zwischen Montag, 16 Uhr, und Mittwoch, 16.15 Uhr, den Reifen eines VW, der in der Kolpingstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Tettnang unter der Rufnummer 07542/9371-0 entgegen.

Meersburg

Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Mutmaßlich wegen des Einflusses von Alkohol ist eine 29-Jährige mit ihrem Pkw gegen eine Mauer gefahren. Die Seat-Fahrerin war am Mittwochabend mit ihrem Fahrzeug auf der Töbelestraße in Richtung B33 unterwegs, als sie mit diesem nach rechts von der Fahrbahn abkam, den Randstein überfuhr und mit einer Hangsicherungsmauer kollidierte. Als Folge der Kollision kippte der Pkw nach links und blieb auf der Fahrertür liegen. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug durch die Hilfe von Zeugen über dessen Kofferraum verlassen. Die Polizisten, die den Unfall aufnahmen, stellten deutlichen Alkoholgeruch von der 29-Jährigen ausgehend fest. Deshalb führten sie mit ihr einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert in Höhe von über 0,8 Promille. Auf Grund dessen musste sie die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt. Zudem wird sie sich strafrechtlich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und die Kosten für das Abschleppen ihres Fahrzeuges tragen müssen.

Überlingen

Bargeld und Schmuck gestohlen

Bargeld und Schmuck haben unbekannte Diebe erbeutet, die zwischen Sonntag und Mittwoch unbemerkt in die Wohnung einer Rentnerin eingedrungen sind. Zuvor hatte mutmaßlich eine Frau, die sich als Therapeutin ausgab, die Wohnung ausspioniert oder in dem Zusammenhang einen Zutritt ermöglicht. Die Unbekannte suchte das Opfer in deren Wohnung in einem Altenheim in der Rengoldshauser Straße auf. Sie wies die 90-jährige Frau an, Übungen auf dem Bett zu machen. Bevor sie die Wohnung wieder verließ, interessierte sich die angebliche Therapeutin für die Wertsachen der Rentnerin und machte sich mit der Wohnung vertraut. Die unbekannte Frau wird als sehr gepflegt und südländisch beschrieben. Sie sei zwischen 26 und 30 Jahre alt und zwischen 150 und 160 cm groß. Sie habe dunkle Haare, die leicht rot schimmerten, und auffällig lange Wimpern. Während ihres Aufenthaltes in der Wohnung trug die Frau eine FFP2-Maske. Ob es sich bei der Tatverdächtigen um eine Gehilfin oder selbst um die Diebin handelte, ist zum jetzigen Stand der Ermittlungen nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder der falschen Therapeutin geben können oder möglicherweise selbst eine ähnliche Begegnung hatten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen unter der Rufnummer 07551/804-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

