Sigmaringen

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Zu einer rund zweistündigen Sperrung hat am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 463 zwischen Sigmaringen und Albstadt die Unaufmerksamkeit eines Lkw-Fahrers geführt. Der 54-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit seinem Sattelschlepper von der Fahrbahn auf das Bankett gekommen und beschädigte dieses hierdurch. Die verschmutze Fahrbahn musste in der Folge auf rund 200 Meter durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Der Schaden am Bankett wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Lastwagen blieb unbeschädigt.

Pfullendorf

Betrunkener hält die Polizei auf Trab

Im Krankenhaus endete die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für einen 37-Jährigen, der den Polizeiposten Pfullendorf auf Trab gehalten hab. Gegen 1 Uhr schlug ein Taxifahrer mit dem stark Alkoholisierten auf dem Posten auf, nachdem dieser ihm aufgrund seines Zustandes seine Adresse nicht nennen konnte oder wollte. Die Polizisten beförderten den Mann nach einem Alkoholtest, der über drei Promille ergab, in den Streifenwagen und brachten ihn zur weiteren medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus. Etwa 2 Stunden später meldete sich erneut ein Taxifahrer bei der Polizei und meldete ebenfalls den stark alkoholisierten 37-Jährigen, der offensichtlich aus dem Krankenhaus getürmt war. Er wurde daraufhin zu seiner eigenen Sicherheit erneut in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Betrüger vor Lebensmittelmarkt unterwegs - Polizei warnt vor Masche

Von einem ihm unbekannten Mann wurde Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein 71-Jähriger auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels im Äußeren Mühlweg angesprochen. Der Unbekannte, der sich als "Mario" vorstellte, wollte dem Senior vorgaukeln, dass sich die beiden aus einer Pizzeria kennen würden. Anschließend schenkte er dem 71-Jährigen zwei Uhren, wobei er ihn um Geld bat, das angeblich für seine zwei vermeintlich behinderten Kinder bestimmt sei. Nachdem der Senior nicht auf die Forderung einging flüchtete "Mario" mit seinem PKW. Über den Unbekannten gibt es derzeit keine weiteren Hinweise. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich vor Parkplatzgeschäften oder ähnlichen betrügerischen Maschen. Weitere Hinweise finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

