Ravensburg

Alkoholisierte Radfahrerin leistet nach Unfall Widerstand gegen Polizisten

Mit mehreren Strafanzeigen muss eine 56-Jährige rechnen, nachdem sie am heutigen Mittwoch kurz nach Mitternacht in der Schubertstraße bei einem Verkehrsunfall verletzt worden ist. Die Frau stürzte mit ihrem Pedelec und erlitt Kopfverletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest und veranlassten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus. Dagegen wehrte sich die 56-Jährige, weshalb ihr die Polizisten kurzzeitig Handschließen anlegen mussten. Darüber hinaus beleidigte die Frau die Beamten mehrfach. Sie wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Ravensburg

9-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 9 Jahre alter Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr in der Springerstraße leicht verletzt worden. Eine 59-jährige VW-Fahrerin übersah den Bub, der mit seinem Fahrrad von rechts aus der Weißenbachstraße kam. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich erlitt der Junge trotz eines getragenen Helms Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 9-Jährigen in eine Klinik. Der Sachschaden wird auf gut 1.000 Euro beziffert.

Schlier

Ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer

Die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife hat ein 20-Jähriger am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Schulstraße auf sich gezogen, als er versuchte, mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Die Beamten wollten den 20-Jährigen im Rahmen einer Kontrollstelle stoppen, als dieser kurzerhand auf der Zufahrt der Schule wendete. Die Streifenbesatzung folgte dem Autofahrer. Bei der anschließenden Kontrolle war den Beamten der Grund des Umkehrmanövers schnell klar: Der 20-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste seinen Wagen stehen lassen und wird nun bei der Staatsanwaltschaft wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Auch der Halter des Fahrzeugs macht sich strafbar, weil er die Fahrt zugelassen hat. Auch er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Weingarten

Alkoholisierter Autofahrer begeht Fahrerflucht

Über 0,3 Promille hatte ein 80-jähriger Toyota-Fahrer intus, als er am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kirchstraße beim Ausparken gegen ein Wohnmobil stieß. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, fuhr der Senior weg. Zeugen konnten sich sein Kennzeichen notieren und die Polizei verständigen. Die Beamten trafen den Mann daraufhin an seiner Wohnanschrift an. Da ein Alkoholtest über 0,3 Promille ergab, musste er die Polizisten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er wird nun wegen Fahrerflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkohol bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Berg

Rennradlerin von Pkw erfasst

Mit schweren Verletzungen ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine 29 Jahre alte Rennradfahrerin nach einem Unfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer übersah die Frau, die auf dem Radweg unterwegs war, als er von der Straße "Hoher Rain" auf die Kreisstraße einfahren wollte. Durch die wuchtige Kollision mit dem Mercedes stürzte die 29-Jährige und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Bad Waldsee

Unbekannte brechen in Hütte ein

In eine Holzhütte im Distelweg zwischen Bad Waldsee und Haslanden haben im Zeitraum zwischen Samstagvormittag und Dienstagmorgen bislang unbekannte Täter eingebrochen. Über eine gewaltsam aufgebrochene Tür gelangten die Unbekannten in das Innere der Hütte und entwendeten Elektrogeräte des Herstellers Stihl und mehrere Drehstromkabel im Wert von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Wangen

Radfahrer bei Unfall mittelschwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein 75 Jahre alter Pedelec-Fahrer am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Zeppelinstraße mittelschwer verletzt worden. Der Senior war auf dem linksseitigen Gehweg der Ravensburger Straße unterwegs und querte die Zeppelinstraße am dortigen Fußgängerüberweg. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin, die von der Ravensburger Straße nach links in die Zeppelinstraße abbiegen wollte, übersah den Pedelec-Fahrer. Dieser wurde vom Pkw erfasst und stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 75-Jährigen in ein Krankenhaus. Das Pedelec wurde erheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Am Ford entstand indes Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Argenbühl

In Kirche gezündelt - Kriminalpolizei ermittelt

Ein bislang unbekannter Täter hat am späten Dienstagnachmittag in der Eisenharzer Kirche ein Sitzpolster sowie einen Strauch, der anlässlich der anstehenden Erstkommunion im vorderen Bereich aufgestellt war, angezündet. Eine Kirchenmitarbeiterin entdeckte den Schmorbrand gegen 17.40 Uhr und löschte die Flammen kurzerhand. Eine Kirchenbank sowie der Strauch wurden dadurch beschädigt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an. Durch den Brand wurde das Innere der Kirche erheblich verraucht, was Reinigungsarbeiten nach sich zieht. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zur Brandentstehung oder dem unbekannten Täter.

Wolfegg

Radfahrer erfasst - Unfall

Glück im Unglück hatte der 61 Jahre alte Lenker eines S-Pedelec, als er am Dienstag gegen 18 Uhr von einer Pkw-Lenkerin übersehen und erfasst wurde. Die 31-Jährige war mit ihrem Skoda von Immenried in Richtung Rötenbach unterwegs und übersah den von rechts kommenden 61-Jährigen an der Einmündung bei Boschers. Beim Zusammenstoß stürzte der Radler und zog sich leichte Verletzungen zu. Er begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro beziffert.

Isny

Senior verstirbt nach Unfall

Der 89-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am 13.03.2024 lebensgefährlich verletzt worden war (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5735435), ist seinen Verletzungen erlegen.

