Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Pfullendorf

Zufallsfund - Polizei ermittelt wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Ermittlungen zu einem Diebstahl wurden einem 20-Jährigen zum Verhängnis, der im Verdacht steht, an einer Unterkunft im Bannholzer Weg mit Betäubungsmittel gehandelt zu haben. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf sind am Montagmorgen zu Büroräumlichkeiten in der Otterswanger Straße ausgerückt, nachdem dort ein Fernseher gestohlen wurde. Schnell fiel der Tatverdacht auf zwei 45- und 47-Jährige, die sich in der näheren Umgebung aufgehalten hatten und in diesem Bereich von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurden. Noch am Montagvormittag erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen beim zuständigen Amtsgericht eine Wohnungsdurchsuchung bei den Tatverdächtigen. Als die Beamten an der Unterkunft im Bannholzer Weg eintrafen, zog jedoch zunächst der 20-Jährige die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte auf sich. Er roch beim Vorbeigehen stark nach Marihuana, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde. Nachdem die Polizisten bei dem jungen Mann ein Geldbündel, mutmaßliches Dealer-Geld, sicherstellten, wollte dieser flüchten und griff dabei nach einer Plastiktüte. Er wurde daraufhin trotz Widerstands vorläufig festgenommen. Die Plastiktüte, in der sich mehrere Gramm Kokain befanden, wurde sichergestellt. Den 20-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Auch den gestohlenen Fernseher, der Anlass der ursprünglichen Ermittlungen war, konnten die Beamten später in der Unterkunft sicherstellen.

Pfullendorf

E-Bike frisiert

Nicht schlecht staunten Einsatzkräfte der Motorradstaffel, als ihnen am Dienstagvormittag in der Heiligenbergstraße ein E-Bike-Fahrer rasant entgegenkam. Auf rund 60 km/h brachte es das Zweirad, weshalb die Beamten den 56-jährigen Radler stoppten. Offensichtlich wurden an dem Gefährt diverse Veränderungen vorgenommen und unter anderem auch ein zweiter Akku eingebaut. Die Polizisten stellten das E-Bike sicher. Der 56-Jährige, der darüber hinaus keinen Führerschein besitzt, muss nun mit Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

Sigmaringen

Spritztour hat Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Folge

Eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet einen 20-Jährigen nach einer Spritztour am Dienstagabend. Eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen wollte den Autofahrer in der Binger Straße kontrollieren, als der junge Mann zunächst jegliche Anhaltesignale missachtete und später vor der Streife mit seinem Wagen flüchtete. Genutzt hat es ihm jedoch nicht. Die weiteren Ermittlungen der Polizisten führten zu dem 20-Jährigen, der noch am Abend auf dem Polizeirevier erschien und die Fahrt ohne Führerschein einräumte.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Beim Vorbeifahren hat am Dienstag gegen 17.15 Uhr eine bislang unbekannte Autofahrerin in der Paul-Heilig-Straße wohl mit der offenstehenden Hintertüre einen geparkten VW touchiert und an diesem einen Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro verursacht. Der Polizeiposten Pfullendorf hat den Verkehrsunfall aufgenommen, wobei ein Zeuge berichtete, dass ihm die mögliche Verursacherin mit einem weißen Auto mit geöffneter Hintertüre entgegenkam. Weitere Hinweise zu dem Unfall und der Unbekannten nehmen die Ermittler unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Mengen - Rulfingen

Fahrzeug gerät wohl aufgrund eines technischen Defekts in Brand

Ein technischer Defekt dürfte die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Dienstagvormittag in der Hauser Straße sein. Während der Fahrt bemerkte die 52 Jahre alte Autofahrerin einen verbrannten Geruch und Feuer im Bereich des Motorraums. Die Fahrzeuglenkerin konnte rechtzeitig aus dem Wagen aussteigen und blieb unverletzt. Der Mercedes geriet derweil in Vollbrand, der von der örtlichen Feuerwehr gelöscht wurde.

Ostrach

Autofahrer gerät in Gegenverkehr und prallt gegen Baum

Vergleichsweise glimpflich ging ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach aus. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor der 55-jährige Fahrer eines Renault die Kontrolle über seinen Wagen, streifte zunächst seitlich einen entgegenkommenden Kleinlaster und geriet ins Schleudern. Nachdem der Mercedes einen weiteren Pkw touchierte, prallte er neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte knapp 10.000 Euro beantragen, der Mercedes musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Gegen den 55-Jährigen, der offensichtlich um seine gesundheitlichen Probleme wusste, wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt.

