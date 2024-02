POL-MS: Vor Verkehrskontrolle - 35-Jähriger wirft mutmaßlich Kokain aus Autofenster - Täter festgenommen

Münster (ots) - In der Nacht zu Sonntag (18.02., 01:03 Uhr) hat ein Audi-Fahrer die Autobahn 1 in Richtung Bremen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit befahren. Der Mann war 101 km/h schneller als die erlaubten 120 km/h unterwegs, als er in Höhe Münster von einer mobilen Messanlage erfasst wurde. Die Geschwindigkeitsbegrenzung besteht an dieser Stelle der ...

