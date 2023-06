Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Platzverweis für Mann mit kurzer Zündschnur am Postplatz

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 19:45 Uhr schrie ein 58-jähriger Mann aus der Südpfalz aus unbekannten Gründen am Postplatz herum und setzte sich auf eine Bank neben einen 37-jährigen Mann. Offenbar fühlte sich der 58-Jährige von dessen Blicken gestört und fragte ihn, warum er ihn so "anglotze". Der 58-Jährige bedrohte den 37-Jährigen im weiteren Verlauf mit einem mitgeführten Kamm und einer Fahrradkette, die er sich um die Hand wickelte. Bevor der 58-Jährige seine Drohungen gegenüber dem 37-Jährigen wahrmachen konnte, erschien die herbeigerufene Polizeistreife, fesselte ihn und verbrachte ihn zur Dienststelle. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Bedrohung gegen den 58-Jährigen ein und erteilten ihm nach Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen einen Platzverweis für die Speyerer Innenstadt.

