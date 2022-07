Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg: Mehrere Fahrraddiebstähle zum Wochenstart - Polizei gibt Tipps zur richtigen Sicherung von Zweirädern

Nienburg (ots)

(Haa)Gestern wurden bei der Nienburger Polizei insgesamt drei Fahrraddiebstähle angezeigt. Alle drei Taten ereigneten sich am Montag, den 11.07.2022.

In einem Fall wurde in der Nienburger Parkstraße ein hochwertiges Pedelec entwendet. Der 52-jährige Eigentümer hatte sein Fahrrad gegen 08:00 Uhr an einem der Fahrradständer in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Als der Mann gegen 09:40 Uhr wieder zurück zu seinem Elektrorad kam, war dieses nicht mehr vor Ort.

In einem weiteren Fall wurde ein an dem Fahrradständer des Gymnasiums in der Leinstraße angeschlossenes schwarzes Crossbike entwendet. Der 14-jährige Besitzer hatte sein Fahrrad dort gegen 07:30 Uhr abgestellt und mit einem Spiralkabelschloss gesichert. Als er nach Schulschluss sein Rad wieder abholen wollte, war dieses nicht mehr am Abstellort aufzufinden.

Eine weitere Tat ereignete sich am Nienburger Bahnhof. Ein 20-jähriger Mann aus Nienburg hatte sein Sportrad der Marke Giant gegen 08:00 Uhr an dem Fahrradständer im rückwärtigen Bereich des Bahnhofes abgestellt. Gesichert hatte er es mit einem Faltzahlenschloss. Als er gegen 15:00 Uhr wieder am Bahnhof angekommen war, war sein Fahrrad nicht mehr vor Ort.

Die Nienburger Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um Zeugenhinweise zu den drei Diebstählen. Diese werden unter der Telefonnummer 05021/9778 0 entgegengenommen.

Im Zuge dieser Diebstähle weis die Polizei alle Besitzer von Fahrrädern, egal ob von einem hochwertigen Pedelec oder auch von einem einfachen City-Rad darauf hin, dass wie beim Kauf des Rades auch bei der Wahl eines Fahrradschlosses auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material geachtet werden sollte.

Sofern vorhanden, sollte das Rad mit einem zweiten Fahrradschloss zusätzlich gesichert werden. In einem solchen Fall sollten es zwei verschiedene Typen von Schlössern sein, denn meist sind Fahrraddiebe nur auf eine Art von Fahrradschloss spezialisiert.

Bei Seil- oder Spiralschlössern ist beim Anbringen darauf zu achten, diese immer dicht um die zu sichernden Teile vom Fahrrad zu wickeln. Damit reduziert man die Angriffsfläche für den/die Täter deutlich.

Außerdem sollte beim Sichern des Zweirades immer beachtet werden, dass dieses an einen festen Gegenstand angeschlossen ist, damit es nicht samt Schloss weggetragen werden kann.

Weitere Informationen zum Thema Diebstahl und Sicherung von Fahrrädern finden sie auf der Internetpräsenz der Polizeiberatung und unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/ https://www.vds-home.de/einbruch-diebstahl/fahrradschloesser/

