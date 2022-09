PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Skoda zerkratzt +++ Radfahrer von Pkw erfasst +++ Verletzte bei Unfall auf A 3 +++ Auto brennt auf A 3 aus

Bad Schwalbach (ots)

1. Radfahrer von Pkw erfasst,

Eltville am Rhein, Friedrichstraße / Weinhohle, 28.09.2022, gg. 08.10 Uhr

(pa)Am Mittwochmorgen wurde in Eltville ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt. Gegen 08:10 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Pedelec die Friedrichstraße in Richtung Hildegardisstraße. An der Kreuzung zur Straße "Weinhohle" übersah eine 23-Jährige BMW-Fahrerin, die die Straße "Weinhohle" in Richtung Gutenbergstraße befuhr, den Radfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Der Radler stieß mit der Front des BMW zusammen. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Elektrofahrrad sowie dem BMW der 23-Jährigen entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

2. Skoda zerkratzt,

Idstein, Ehrenbach, Eschenhahner Weg, 27.09.2022, 20:30 Uhr bis 28.09.2022, 10:00 Uhr

(pa)In Idstein Ehrenbach wurde von Dienstag auf Mittwoch ein Pkw offenbar mutwillig beschädigt. Ein grauer Skoda Fabia war zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag im Eschenhahner Weg geparkt, als jemand den Kleinwagen im Bereich der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter (06126) 9394 - 0 entgegen.

Autobahnpolizei

3. Verletzte bei Unfall auf der A 3, Hünstetten, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 28.09.2022, 22:30 Uhr

(wie) Bei einem Unfall auf der A3 bei Hünstetten wurde eine Frau am späten Mittwochabend verletzt. Die 45-Jährige war mit einem VW zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Hierbei kam sie auf dem linken der drei Fahrstreifen, aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, ins Schleudern. Der VW prallte gegen einen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen und wurde von dort wieder auf den linken Fahrstreifen abgewiesen, wo das Auto entgegen der Fahrtrichtung schließlich zum Stehen kam. Die 45-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Rettungs-, Bergungs- und Aufräumarbeiten teilweise gesperrt werden. Gegen Mitternacht gab die Autobahnpolizei die Strecke wieder frei. Der Sachschaden wird auf 17.500 EUR geschätzt.

4. Auto brennt auf A 3 aus,

Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Donnerstag, 29. 09. 2022, 00:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fing ein PKW auf der A 3 bei Niedernhausen Feuer und brannte komplett aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 00:20 Uhr auf die A 3 zwischen Idstein und Niedernhausen gerufen, da dort ein Mazda in Brand geraten war. Zwei Sattelzüge sicherten die Gefahrenstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte ab. Für die Löscharbeiten sperrte die Autobahnpolizei die Fahrbahn in Richtung Frankfurt. Der Fahrer des Mazda wurde vom Rettungsdienst untersucht und anschließend als unverletzt entlassen. Gegen 01:00 Uhr konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die Feuerwehr löschte das komplett zerstörte Fahrzeug, das Autowrack wurde vom Abschleppdienst entfernt. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten gab die Autobahnpolizei alle Fahrstreifen gegen 02:00 Uhr wieder frei.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell