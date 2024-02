Polizei Münster

POL-MS: Über 29.000 Euro und Schmuck erbeutet - Betrüger geben sich als Polizisten aus

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger haben am Donnerstagvormittag (22.02., 11:30 Uhr) einen 89-jährigen Münsteraner um mehr als 29.000 Euro und Schmuck betrogen, indem sie sich als Polizisten ausgegeben haben.

Der Münsteraner gab an, Ende letzter Woche einen Anruf von einem ihm unbekannten Mann erhalten zu haben. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und behauptete im Rahmen von Ermittlungen eine hohe Geldsumme von dem 89-Jährigen zu benötigen. Die Summe solle er von seiner Bank in Form von Bargeld abheben und mit nachhause nehmen. Dieser Forderung kam der Senior nach. Am Donnerstagvormittag rief der Unbekannte erneut an und wies den Münsteraner an, das Geld zusammen mit weiterem Schmuck in einer Tasche vor seiner Haustür zu platzieren. Nach dem Verschwinden der Tasche bemerkte der Senior den Betrug.

Die Polizei rät: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie unbekannten Personen kein Geld oder Wertsachen. Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Wertsachen und Geld an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Erstatten Sie in dem Fall eine Anzeige oder rufen Sie die Polizei.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell