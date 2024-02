POL-MS: Aufmerksame Zeugin beobachtet Fahrraddiebstahl - Polizei stellt Dieb

Münster (ots) - Am Mittwochabend (21.02.24, 19:40 Uhr) ist ein 13-Jähriger in der Dieckmannstraße in der Nähe der Einmündung zum Borkenfeld von drei bislang Unbekannten angegriffen worden. Der Junge stand unter einem Treppenaufgang, als drei Jugendliche ihn attackierten. Sie schlugen auf ihn ein und traten anschließend auf den bereits am Boden liegenden Jungen. ...

