POL-MS: Drei Täter überwältigen 13-Jährigen in Gievenbeck - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend (21.02.24, 19:40 Uhr) ist ein 13-Jähriger in der Dieckmannstraße in der Nähe der Einmündung zum Borkenfeld von drei bislang Unbekannten angegriffen worden. Der Junge stand unter einem Treppenaufgang, als drei Jugendliche ihn attackierten. Sie schlugen auf ihn ein und traten anschließend auf den bereits am Boden liegenden Jungen. Der Münsteraner wurde dabei leicht verletzt.

Laut Angaben des Verletzten sind die Täter circa 1,80 Meter groß, 15-16 Jahre alt und trugen vor dem Mund schwarze Masken während der Tat. Der erste Unbekannte hatte dunkle, zum Zopf gebundene Haare. Er trug eine Jogginghose und Schuhe der Marke "Balenciaga" in den Farben schwarz-weiß. Zusätzlich kennzeichnete ihn eine Bauchtasche der Marke "Gucci". Der zweite unbekannte Täter trug weiße "Air Max"-Schuhe, eine schwarze Jacke und eine dunkelblaue Jogginghose von "Lacoste". Seine Haare waren dunkel und nach hinten gekämmt. Der dritte Täter trug weiße "Nike Air Force"-Schuhe, eine schwarze Jeans sowie eine schwarze Jacke von "Lacoste" und ebenfalls eine Bauchtasche der Marke "Gucci". Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

