POL-MS: Mit 1,7 Promille unterwegs - Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Münster (ots)

Polizisten haben am frühen Donnerstagmorgen (22.02., 04:49 Uhr) in Höhe des Einmündungsbereichs Moltkestraße/Weseler Straße einen 20-jährigen Autofahrer gestoppt, der zuvor durch das Befahren einer Einbahnstraße in die entgegengesetzte Richtung aufgefallen war. Während der Befragung nahmen die Beamten bei dem Beschuldigten einen deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab den Wert von 1,7 Promille. Die Polizisten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt. Zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren.

