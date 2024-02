POL-MS: Einbruch in Aaseestadt - Täter erbeuten Uhren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Am vergangenen Dienstag (20.02., zwischen 9:34 Uhr und 12:45 Uhr) haben sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in der Augustastraße verschafft und einen Tresor mit wertvollem Inhalt erbeutet. Die Täter zerschlugen das Küchenfenster, um in die Erdgeschosswohnung einzudringen. ...

mehr