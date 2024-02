Polizei Münster

POL-MS: Rhede: Schüsse auf Fahrzeug - 60-Jähriger schwer verletzt

Münster / Rhede (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Ein 60-jähriger Mann ist am Mittwochabend (21.2., 18:25 Uhr) durch Schüsse auf sein Auto auf der Bundesstraße 67 bei Rhede schwer verletzt worden. Lebensgefahr besteht nicht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Rheder auf der Bundesstraße 67 in Richtung Bocholt gefahren. Ein noch unbekannter Täter schoss mehrfach auf das Fahrzeug des 60-Jährigen. Dieser wurde getroffen und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus verbracht. Der Täter flüchtete im Anschluss an die Tat auf einem Motorrad.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wird von einem persönlichen Bezug des Täters zum verletzten 60-Jährigen ausgegangen. Eine Mordkommission bei der Polizei Münster hat unter der Leitung von Frank Schneemann die Ermittlungen übernommen.

Möglicherweise haben Zeugen die Tat oder Auffälliges beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Presseanfragen beantwortet Staatsanwältin Ann-Kathrin Schindler unter der Rufnummer 0251 494 2275.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell