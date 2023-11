Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Per Haftbefehl gesuchter Mann uriniert direkt am Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof- Festnahme und Zuführung durch Bundespolizei-

Hamburg (ots)

Offensichtlich wenig Fingerspitzengefühl bewies ein "Wildpinkler" am 01.11.2023 gegen 03.10 Uhr bei der Wahl des Ortes seiner ordnungswidrigen Handlung. Er urinierte direkt an die Außenwand neben dem Eingang zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof.

"Eine Präsenzstreife der Bundespolizei wies den 35-Jährigen nicht nur auf sein Fehlverhalten hin, sondern überprüfte anschließend auch die Personalien des deutschen Staatsangehörigen; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme."

Der wegen Leistungserschleichungen Verurteilte hatte eine geforderte Geldstrafe von über 700 Euro bislang nicht gezahlt. Jetzt muss der Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 51 Tagen in einer Haftanstalt verbüßen.

"Auf der Wache im Bundespolizeirevier durchsuchten die eingesetzten Polizeibeamten die Bekleidung und einen mitgeführten Rucksack des Mannes.In diesem entdeckten die Beamten über 30 Gramm einer rauschgiftverdächtigen Substanz und stellten diese sicher."

Nach Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit des Gesuchten durch einen angeforderten Arzt, wurde dieser einer Haftanstalt zugeführt. Gegen den Beschuldigten wurden ein weiteres Strafverfahren (Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz) sowie ein OWI-Verfahren eingeleitet.

RC

