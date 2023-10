BPOL-HH: Über zwei Promille: Frau tritt und spuckt um sich und muss von Bundespolizisten gefesselt ins Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof getragen werden

Hamburg (ots) - Nach jetzigem Sachstand gerieten drei alkoholisierte Personen am Bahnhof Altona am 29.10.2023 gegen 15.05 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Bundespolizisten wurden auf den Vorfall aufmerksam und kontrollierten die Personalien der Beteiligten. Ergebnis: ...

mehr