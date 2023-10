Bundespolizeiinspektion Hamburg

Fall 3: Kontrolle durch Bundespolizei nach Auseinandersetzung- Gesuchte hat noch 180 Tage Freiheitsstrafe zu verbüßen-

Nach jetzigem Sachstand gerieten drei alkoholisierte Personen am Bahnhof Altona am 29.10.2023 gegen 15.05 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen in eine körperliche Auseinandersetzung. Bundespolizisten wurden auf den Vorfall aufmerksam und kontrollierten die Personalien der Beteiligten. Ergebnis: Eine Frau (w. 34) war zur Festnahme ausgeschrieben.

"Die wegen "Geldwäsche" verurteilte Frau hatte eine geforderte Geldstrafe in der Höhe von 1.800 Euro nicht gezahlt und war bislang "untergetaucht"." "Jetzt hat die Gesuchte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 180 Tagen zu verbüßen. Ein im Bundespolizeirevier im Bahnhof durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille."

Ein angeforderter Arzt stellte in der Folge die Gewahrsamsfähigkeit der deutschen Staatsangehörigen fest. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde die Gesuchte einer Haftanstalt zugeführt.

Fall 3: Fehlender Fahrschein wird per Haftbefehl gesuchten Mann zum Verhängnis-

Am 29.10.2023 gegen 15.20 Uhr stellten DBS-Mitarbeiter einen Mann in einer fahrenden S-Bahn der Linie S 3 ohne Fahrschein fest. Beim Ausstieg im Bahnhof Harburg überprüften zuvor angeforderte Bundespolizisten die Personalien des 37-Jährigen; Ergebnis: Ausschreibung zur Festnahme.

Seit Mitte September 2023 wird der Beschuldigte mit einem U-Haftbefehl gesucht. Er ist aufgrund polizeilicher Ermittlungen tatverdächtig in acht Fällen Ladendiebstähle begangen zu haben.

"Gegen den polizeilich bekannten Mann besteht bereits ein Hausverbot für alle Hamburger Bahnhöfe und S-Bahnstationen. Bei der Durchsuchung der Bekleidung im Bundespolizeirevier stellten Bundespolizisten eine Geldkarte und einen Ausweis einer weiteren Person sicher."

Nach ärztlicher Kontrolle wurde auch dieser Gesuchte der U-Haftanstalt zugeführt. Entsprechende Strafverfahren (Verdacht auf Unterschlagung, Erschleichen von Leistungen) wurden gegen den Mann eingeleitet.

