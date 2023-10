Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Bahnhof Harburg: Kofferdiebe nach umfangreicher Fahndung durch Bundespolizei festgenommen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendeten zwei Männer (Alter: 19 und 51 Jahre) am 26.10.2023 gegen 13:20 Uhr im Bahnhof Harburg einen Koffer einer Frau (Alter: 31 Jahre) aus einem abfahrbereiten ICE.

Die Zugbegleiterin des betroffenen ICE verständigte die Bundespolizei über diesen Sachverhalt. Sie gab an, dass die Tatverdächtigen nach der Tatausführung aus dem abfahrbereiten Zug in den Bahnhof Harburg geflohen seien. Der Zug sei anschließend mit der Geschädigten in Richtung Nürnberg abgefahren.

Auf Grund einer guten Personenbeschreibung und einer sofort durchgeführten Videosichtung konnten die umgehend eingesetzten Streifen der Bundespolizei im Rahmen einer Fahndung im Harburger Bahnhof die Tatverdächtigen wiedererkennen und festnehmen. Die zwei Männer führten sogar den entwendeten Koffer noch mit sich.

Die Beschuldigten wurden dem Bundespolizeirevier Hamburg Harburg zugeführt. Der entwendete Koffer wurde sichergestellt und wird durch die Geschädigte in den nächsten Tagen bei der Bundespolizei abgeholt. Im Koffer befand sich neben persönlichen Gegenständen auch Schmuck, sodass der Wert des erlangten Stehlgutes bei ca. 900 EUR lag.

Der marokkanische sowie der algerische Staatsangehörige mussten nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen wieder aus der Wache mit einem Platzverweis für den Bahnhof Harburg entlassen werden.

Gegen die zwei Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen der Straftat Diebstahl eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

Aus aktuellem Anlass warnt die Bundespolizei: Lassen Sie niemals Koffer oder andere Gepäckstücke in Bahnhöfen oder Zügen unbeaufsichtigt! Im Zug können Sie durch das Zugbelegleitpersonal per Lautsprecher eventuell mitreisende Polizeivollzugsbeamtinnen oder Polizeivollzugsbeamte ausrufen lassen. Bei einem Ausstieg des Täters an einer Haltestelle können bei entsprechenden Hinweisen weitere Maßnahmen zu seiner Ergreifung getroffen werden.

