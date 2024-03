Polizeipräsidium Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Notruf missbraucht

Mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft muss ein 22-Jähriger rechnen, der am Mittwoch kurz nach 21 Uhr den Notruf gewählt und eine Notlage vorgetäuscht hat. Der Mann alarmierte die Rettungskräfte, weil angeblich ein Kleinkind in Lindau Gegenstände verschluckt habe. An der genannten Anschrift lag jedoch kein entsprechender Notfall vor, weshalb die Polizei Ravensburg Ermittlungen einleitete, die zu dem 22-Jährigen führten. Die Hintergründe, weshalb er den Notruf von seinem Mobiltelefon absetzte sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Ravensburg

Kamera von Geschwindigkeitsmessanlage bei Unfall beschädigt

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg gegen die Fahrerin eines Ford eingeleitet, die am Mittwoch kurz nach 12.30 Uhr beim Ausparken im Blumenweg gegen eine vorübergehend aufgestellte Geschwindigkeitsmessanlage geprallt ist. Ohne sich um den Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro zu kümmern, fuhr die Unbekannte weiter. Zeugen konnten ihr Kennzeichen notieren und der Polizei übermitteln. Die Ford-Fahrerin erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet - Unfall

Drei beschädigte Fahrzeuge und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch kurz vor 8 Uhr an der Kreuzung Kemmerlanger Straße/Angelestraße ereignet hat. Ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer übersah beim Abbiegen den Nissan einer 53-jährigen Vorfahrtsberechtigen. Durch die wuchtige Kollision wurde der Nissan auf den BMW einer 55-Jährigen geschoben, die auf der Gegenspur unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Zu einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der L 265 zwischen Reute und Aulendorf bittet die Polizei um Hinweise. Der 40 Jahre alte Fahrer eines roten Seat fiel Verkehrsteilnehmern durch seine zügige Fahrweise bei dichtem Nebel auf. Im weiteren Verlauf überholte der Mann vor dem Kreisverkehr am Ortseingang von Aulendorf einen Pkw, obwohl Gegenverkehr kam. Sowohl der Lenker des Pkw als auch der entgegenkommende Kleintransporter-Fahrer mussten stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Eine Zeugin verständigte daraufhin die Polizei. Diese bittet die beiden Fahrer des Pkw und des Kleintransporters sowie weitere etwaige Geschädigte, sich unter Tel. 07584/9217-0 beim Polizeiposten Altshausen zu melden.

Altshausen

Gefährliche Überholvorgänge

Mehrere gefährliche Überholmanöver durch einen Kia-Fahrer auf der Landstraße zwischen Eichstegen und Altshausen haben am Dienstagmorgen Zeugen bei der Polizei gemeldet. Der bislang unbekannte Fahrer des Kia soll gegen 6.15 Uhr trotz sehr schlechten Sichtverhältnissen mehrmals eine Autokolonne samt LKW überholt haben. Die Zeugen schildern dabei, dass der Unbekannte mehrfach andere Verkehrsteilnehmer gefährdete. Demnach dürfte es nur dem Glück zu verdanken ein, dass es zu keinem Unfall kam. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Verkehrsteilnehmer, die die Überholvorgänge beobachtet haben oder durch diese gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Kia oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Wangen

Mann im psychischen Ausnahmezustand verletzt drei Polizisten

Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war ein 31-Jähriger am Mittwochmorgen, als er randaliert und im Anschluss drei Polizeibeamte verletzt hat. Die Beamten wurden zunächst gegen 8.45 Uhr zum Boeckelplatz gerufen, wo der Mann randaliert und mehrere E-Scooter umgeworfen haben soll. Die Beamten konnten den 31-Jährigen wenig später zuhause antreffen. Da sich dieser inzwischen wieder etwas beruhigt hatte, drohten die Polizisten ihm bei erneutem Auftreten den Gewahrsam an und rückten wieder ab. Gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei erneut alarmiert, weil der 31-Jährige in der Zeppelinstraße den Verkehr behinderte und erneut in einem psychischen Ausnahmezustand zu sein schien. Als die Beamten den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wehrte sich dieser erheblich. Unter anderem riss er einer Polizistin mehrere Büschel Haare aus. Der 31-Jährige konnte sich zunächst aus dem Griff der Beamten befreien und flüchten, wurde jedoch unweit von den Beamten eingeholt und in Gewahrsam genommen. Er wurde aufgrund seines Zustands in eine Fachklinik gebracht. Neben der Polizistin wurden bei den Widerstandshandlungen auch zwei Beamte verletzt. Den 31-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

Vogt

Seniorin wird Opfer von Betrügern

Der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" ist am Mittwoch eine 72-Jährige zum Opfer gefallen. Die Frau erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, der behauptete, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Besitztümer der Frau und derer Familienangehörigen in Gefahr seien. Durch geschickte Gesprächsführung und einen fingierten Rückruf auf der Notrufnummer 110 überzeugte er die Frau, mit der angeblich "echten Polizei" zu sprechen. In der Folge übergab die Seniorin gegen 10.35 Uhr Bargeld und Wertgegenstände im Wert von rund 50.000 Euro an einen vermeintlichen Polizeibeamten im Schubertweg. Erst später wurde ihr klar, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und verständigte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Abholer, der mit einem dunklen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Hinweise werden von der Kriminalpolizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

