Polizeipräsidium Ravensburg

Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer auf falscher Straßenseite unterwegs - Unfall

Glück im Unglück hatte ein 63 Jahre alter Fahrradfahrer am Donnerstag kurz vor 9 Uhr, als er mit einem Pkw zusammenstieß. Der 63-Jährige fuhr auf dem Gehweg der Weingartshofer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Beim Ausfahren aus einem Grundstück übersah ein 48-jähriger Audi-Fahrer den Radler und kollidierte mit diesem. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 63-Jährigen, der ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt blieb. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 2.000 Euro beziffert.

Bad Waldsee

Polizei ermittelt nach Gewässerverunreinigung

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, mehrere Ölkanister an einem Weiher im Rädlesbachweg unerlaubt abgelegt. Durch diese unsachgemäße Entsorgung gelangte das Öl ins Wasser, es breitete sich ein Ölteppich auf dem umzäunten Weiher aus. Die Freiwillige Feuerwehr errichtete mit einem Dutzend Wehrleuten zwei Ölsperren. Ein Überlaufen des Ölteppichs in den Stadtsee konnte so verhindert werden. Das Fachdezernat "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und die Kanister sichergestellt. Diese sollen nun auf Spuren des Verursachers untersucht werden. Personen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben oder die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 bei der Polizei zu melden.

Fronreute

Fahrzeuge stoßen zusammen - zwei Verletzte

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der K 7955 ereignet hat. Der 35 Jahre alte Fahrer eines VW wollte auf Höhe Niedersweiler von der Kreisstraße nach links abbiegen und übersah dabei den Peugeot einer 55-Jährigen. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt, der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Wilhelmsdorf

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße "Saalplatz" einen Jeep touchiert und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Jeep entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Polizei geht anhand der Spurenlage davon aus, dass der Unfallverursacher mit einem hellgrünen größeren Fahrzeug unterwegs war. Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Vogt

Fahrzeuge kollidieren im Begegnungsverkehr

Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag kurz vor 12 Uhr auf der L 325 ereignet hat. Weil mutmaßlich mindestens ein Beteiligter das Rechtsfahrgebot nicht eingehalten hatte, streiften sich Höhe Sommers der Daimler eins 59-Jährigen und der Hyundai einer 27-Jährigen. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 10.000 Euro.

Kißlegg

Autotransporter deutlich überladen

Um rund ein Drittel hatte ein 38-Jähriger seinen Autotransporter überladen, als er am Donnerstag gegen 15 Uhr von einer Streife der Verkehrspolizei auf der A 96 gestoppt wurde. Die Beamten erkannten bereits mit bloßem Auge, dass der mit mehreren Neufahrzeugen beladene Klein-Lkw samt Anhänger erheblich überladen sein dürfte. Eine Wiegung bestätigte dies. Die Polizisten begleiteten den 38-Jährigen zum Zielort, wo er die Fahrzeuge ablud. Der 38-Jährige muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen. Zudem leiteten die Beamten ein Einziehungsverfahren ein, bei dem der Transportlohn einbehalten wird.

Leutkirch

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Mit rund 1,6 Promille war ein 27-jähriger Autofahrer unterwegs, als er am Freitagmorgen kurz vor 1 Uhr von einer Polizeistreife in Diepoldshofen angehalten wurde. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste der Mann die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten und zeigten den 27-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

