Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein unterwegs und einen Verkehrsunfall verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Freitag, 15.03.2024; 11:10 Uhr

Am Freitagvormittag, den 15.03.2024, kam es auf der L 572, in Höhe Salzderhelden zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete ein 38jähriger Hannoveraner, im Bereich der Auffahrten zur Bundesstraße 3, mit seinem Pkw, die Vorfahrt eines vorbeifahrenden 55jährigen Fahrzeugführers aus Einbeck. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Im Nachgang zur Unfallaufnahme konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden, dass der Verursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Hannoveraner wurde diesbezüglich, zusätzlich zum Vorfahrtverstoß, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell