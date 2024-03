POL-NI: Estrof- Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis kontrolliert.

Nienburg (ots) - (Oth) In der Nacht von Freitag, den 01.03.2024 auf Samstag, den 02.03.2024 zerstörten bislang unbekannte Täter einen Briefkasten einer 68-Jährigen in der Straße "An der Wäter" in Hoya. Die Polizeibeamten konnten in dem zerstörten Briefkasten Rückstände eines Feuerwerkskörpers feststellen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten,, sich bei der Polizei ...

mehr