Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen

Norderstedt - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser zum Jahresende - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (30.12.2023) ist es in der "Magreta-Brandt-Straße" in Kaltenkirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem unbekannte Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Werts entwendeten.

In einen Zeitraum von 15:30 Uhr bis 22:30 Uhr waren die beiden geschädigten Bewohner abwesend, die den vollendeten Einbruch bei ihrer Rückkehr feststellen mussten. Die Unbekannten drangen zuvor gewaltsam über den rückwärtigen Bereich in das Haus ein und durchsuchten jeden Raum nach Stehlgut.

Am folgenden Sonntag (31.12.2023) ist es in der Straße "Weg am Denkmal" in Norderstedt zu einem weiteren vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. In diesem Fall erlangten die unbekannten Einbrecher eine Vielzahl an Schmuckstücken, deren Anzahl und Wert von den Geschädigten bisher nicht genauer bestimmt werden konnten.

Von ungefähr 16:45 Uhr bis 21:00 Uhr drangen die Unbekannten ebenfalls gewaltsam über den rückwärtigen Bereich in das Haus ein und durchsuchten auch hier wieder sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlgut.

In beiden Fällen liegen aktuell keine Täterhinweise vor und die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen oder mögliche Täterhinweise werden seitens der Polizei erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell