Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: PKW-Aufbrüche in Seckenheim - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zu drei Pkw-Aufbrüchen bzw. -versuchen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 11:15 Uhr. Zunächst schlug eine unbekannte Täterschaft in der Zähringer Straße zu. Hier wurde die vordere rechte Scheibe eines Toyota eingeschlagen, entwendet wurde allerdings nichts. Im Baiersbronner Winkel wurde die Mittelkonsole eines BMW durchwühlt, auch hier wurde jedoch nichts entwendet. Wie die unbekannte Täterschaft in das Fahrzeuginnere kam, ist ebenfalls nicht bekannt. In der Acherner Straße wurde die hintere, kleine Fensterscheibe eines Mercedes eingeschlagen. Hier wurde im Fahrzeug selbst eine kleine Menge an Münzgeld entwendet.

In allen Fällen hat der Polizeiposten Mannheim-Seckenheim die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern bzw. zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/48971 zu melden.

