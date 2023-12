Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wiederholt Einbrüche in der Region - Zeugenaufruf!

Mannheim (ots)

Mannheim:

Am Freitag, in der Zeit von 10 Uhr bis 17:15 Uhr brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Anwesen in der Meersburger Straße ein. Zunächst wurde die Terrassentür eingeschlagen um sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Danach wurde im Haus diverses Mobiliar geöffnet und durchsucht. Inwieweit ein Diebstahlschaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In der Straße "Beim Bauerspfad" stellten Bewohner eines Wohnhauses Hebelspuren an der Terrassen- sowie Kellertür fest. Der unbekannten Täterschaft gelang es nicht, in das Haus zu gelangen. Der Sachschaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Die Tatzeit kann auf einen Zeitraum zwischen Freitag, 09.00 Uhr und Samstag, 09.00 Uhr eingegrenzt werden.

In der Straße "Im Oberen Falltor" versuchte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von Freitag, Zeitpunkt ist unbekannt, bis Samstag, 11 Uhr, ebenfalls gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen zu verschaffen. Auch hier wurden an der Terrassentür Hebelspuren festgestellt. Glücklicherweise gelang es der unbekannten Täterschaft auch hier nicht, Zutritt zum Haus zu erlangen.

In der "Eichelbergstraße" wurden zwei unbekannte, männliche Täter am Samstag gegen 18:30 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich im Garten bzw. auf einem Balkon eines Anwesens aufhielten. Dem aufmerksamen Zeugen entging dabei nicht, dass es sich nicht um die Hausbesitzer bzw. Hausbewohner handelte, weshalb er die Polizei verständigte. Der Zeuge sprach die beiden Männer an, woraufhin diese von der Örtlichkeit flüchteten. Die beiden Männer wurden auf ca. 20-30 Jahre geschätzt, der größere der beiden war ca. 170 cm groß, hatte eine normale Statur, und war bekleidet mit einem grauen Hoodie mit Emblem auf der Vorderseite, die Kapuze war auf den Kopf gezogen. Der zweite Mann war ca. 160-165 cm groß, hatte Bauchansatz, war gänzlich dunkel gekleidet, trug einen schwarzen Hoodie und trug die Kapuze ebenfalls über dem Kopf.

Im nördlichen Teil Mannheims, in der Straße "Speckweg", kletterte am Samstag in der Zeit zwischen 16 Uhr bis 21 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft auf einen Balkon in ca. 2,5 m Höhe eines Mehrfamilienhauses. Hier wurde versucht, die Balkontür aufzuhebeln, was allerdings misslang. Zutritt zur Wohnung erlangte die unbekannte Täterschaft glücklicherweise nicht.

Rhein-Neckar-Kreis:

In Sinsheim zog es in der Zeit von Freitag, 17:30 Uhr bis Samstagmorgen, 00:30 Uhr eine unbekannte Täterschaft in die Gerhart-Hauptmann-Straße. Dort verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Terrassentür wurde zunächst versucht aufzuhebeln und in der Folge dann aufgedrückt. Im gesamten Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Was im Einzelnen entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen und noch nicht bezifferbar.

Ebenfalls in Sinsheim, in der Straße "Burghälde", gelang es einer unbekannten Täterschaft in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, einen Rolladen im EG hochzuschieben. Hiernach wurde das dahinter befindliche Fenster aufgehebelt und das Anwesen betreten. Augenscheinlich begab sich die unbekannte Täterschaft in sämtliche Räume des Anwesens und entwendete diverse Gegenstände und Bargeld. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt.

In Nußloch kam es am Samstag, in der Zeit von 16 Uhr bis 20:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sinsheimer Straße. Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt, nachdem sie ein Küchenfenster im EG aufhebelten und so in das Haus gelangten. Im Haus wurden sämtliche Schränke durchwühlt und verschiedene Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

In Schriesheim schlug am Samstag eine bislang unbekannte Täterschaft die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Dreißig Morgen Weg" ein und verschaffte sich so Zutritt. In der Zeit von 14:30 Uhr und 18:50 Uhr am Samstag nutzte eine Täterschaft die Abwesenheit der Hausbewohner aus und durchsuchte mehrere Räumlichkeiten und entwendete diverse Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro.

In allen Fällen haben die Spezialisten der Kriminaltechnik die Spurensicherung vorgenommen. Die Spuren werden derzeit ausgewertet. Außerdem hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg die Ermittlungen eingeleitet und ist nun auf der Suche nach Zeuginnen oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Taten oder den bislang unbekannten Tätern oder Täterinnen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0621/174-4444, beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Bitte beachten Sie auch folgende Hinweise der Polizei:

