Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Raubdelikt in der Öffentlichkeit - eine verletzte Person - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montagabend (01.01.2024) ist es im Bereich "Alter Kirchenweg" in Höhe "Am Exerzierplatz" zu einem Raubdelikt durch drei unbekannte Täter gekommen, bei dem ein Geschädigter verletzt wurde und in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen 21:30 Uhr sprachen drei bisher unbekannte Täter drei Männer an, die im genannten Bereich fußläufig unterwegs waren. Die Täter forderten unter der Anwendung von Gewalt die Herausgabe von Wertsachen. Im weiteren Verlauf verdeutlichten die Täter ihre Forderungen unter Vorhalt eines schwarzen, schusswaffenähnlichen Gegenstands.

Hierbei löste sich ein Schuss, wobei sich ein 22-jähriger, in Kaltenkirchen wohnender Geschädigter im Bereich des Oberkörpers verletzte. Aufgrund des Verletzungsbilds ist als Tatmittel von einer sogenannten "Schreckschusswaffe" und von keiner scharfen Schusswaffe auszugehen.

Die Verletzungen mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, eine Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Die beiden anderen 17- und 19-jährigen Geschädigten blieben unverletzt.

Im Anschluss der Tat flüchteten die drei Unbekannten ohne Raubgut in Richtung des U-Bahnhofs "Norderstedt-Mitte".

Alle drei Täter waren in einem ungefähren Alter von 20 Jahren, hatten eine Körpergröße von 175 bis 185 cm und trugen alle drei eine Schirmmütze (Cap). Des Weiteren hatte ein Täter blaue Augen, war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Täter hatte einen schwarzen Vollbart und war ebenfalls schwarz bekleidet. Abschließend war der dritte Täter mit einer weißen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet.

Die gegenwärtigen Ermittlungen zu dem Raubdelikt werden von der Kriminalpolizei in Norderstedt geführt. Sachdienliche Hinweise zur Identität der drei flüchtigen Täter sowie zum Tathergang werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell