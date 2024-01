Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Polizeidirektion Bad Segeberg - Vorläufige Bilanz zum Jahreswechsel 2023/ 2024

Bad Segeberg (ots)

Die Kooperative Regionalleitstelle West in Elmshorn verzeichnete im Zeitraum vom 31.12.2023, 18.00 Uhr bis 01.01.2024, 06:00 Uhr 238 Einsätze für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Bad Segeberg.

Davon entfielen 144 Einsätze auf den Kreis Pinneberg und 94 Einsätze auf den Bereich Segeberg. Dabei bewältigten die Polizeibeamtinnen und -beamten Einsätze, die in direktem Bezug zum Jahreswechsel standen.

Im Vergleich zum letzten Jahreswechsel (180 Einsätze) verzeichnete die Einsatzleitstelle einen leichten Anstieg an Einsätzen mit polizeilicher Relevanz. Trotzdem zieht die Polizeidirektion Bad Segeberg ein positives Fazit zu einer vergleichsweisen ruhigen Silvesternacht.

Bei der Rettungsleitstelle West gingen über den gesamten Silvesterabend und Neujahrnacht sehr viele Anrufe ein, bei denen sich die Anrufer hauptsächlich über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern im öffentlichen Raum beschwerten.

Einsatzanlässe waren auch alkoholbedingte Streitigkeiten sowie Sachbeschädigungen und Brände.

Kreis Segeberg

Henstedt-Ulzburg - Trunkenheitsfahrt

Um 05:15 Uhr meldete ein Taxifahrer einen Mazda, der in Schlangenlinien auf der Straße "Kisdorf-Feld" geführt wurde. Während einer Verkehrskontrolle des Fahrzeugführers nahmen die Beamten deutlichen Atemalkohol wahr, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und verbrachten den 43-jährigen Henstedt-Ulzburger zunächst zur Wache. Der Mann, der während eines freiwilligen Atemalkoholtest über 1 Promille erreichte, wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Bad Bramstedt - Feuer

In der Rosenstraße haben Zeugen um 03:48 Uhr einen Feuerschein vor einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten mehrere Mülltonnen. Ein angrenzender Carport sowie ein darunter geparktes Fahrzeug wurden durch das Feuer leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg wird die Ermittlungen übernehmen. Angaben zur Brandursache können noch nicht getätigt werden.

Norderstedt - gefährliche Körperverletzung und Trunkenheitsfahrt

Am Silvesterabend ist es um 22:00 Uhr zu einem Streit auf dem U-Bahnsteig in der Garstedt gekommen. Ersten Informationen zur Folge geriet ein alkoholisierter 39-jähriger Norderstedter mit einer unbekannten Person in Streit und wurde in dessen Verlauf mit einer zerschlagenen Flasche an der Hand verletzt. Nähere Informationen zur Tat liegen aktuell nicht vor. Die Kriminalpolizei in Norderstedt wird die Ermittlungen zu diesem Körperverletzungsdelikt übernehmen und sucht Zeugen, die die Streitigkeiten beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können. Der Beschuldigte wird beschrieben als männlich und mit einem Alter ca. 30 Jahre. Während der Tat trug er eine gelbe Jacke. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.

Um 02:21 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Norderstedt einen Ford S-Max, welcher von der Langenhorner Chaussee auf der Segeberger Chaussee einbog und hierbei eine Sperrfläche überfuhr. Während der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Atemalkohol fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Auch bei dieser Trunkenheitsfahrt wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wahlstedt - Feuer

Um 01:37 Uhr wurden ersten Informationen zur Folge in der Mecklenburger Straße abgebrannte Feuerwerkskörper in einer Mülltonne entsorgt. Wenige Zeit später begann die Mülltonne unter dem Carport zu brennen. Durch Anwohner konnte das Feuer jedoch gelöscht werden, so dass kein nennenswerter Schaden entstanden ist. Die Feuerwehr übernahm die Nachlöscharbeiten.

(Sandra Firsching)

Kreis Pinneberg

Ellerau - Brand einer Mülltonne

Um 18:58 Uhr ist es in der "Breslauer Straße" zu einem Feuer an einer Restmülltonne gekommen, das vermutlich durch entsorgte Böller entstand. Die Mülltonne konnte abgelöscht werden.

Elmshorn - Brand- und Körperverletzungsdelikte, Sprengung eines Zigarettenautomaten, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel

Um 19:34 ist es im "Falkenweg" ebenfalls zu einem Feuer an einer Restmülltonne gekommen. Unbekannte entsorgten nicht abgekühlte Feuerwerkskörper, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Nennenswerte Sachschäden sind nicht entstanden.

Um 22:26 Uhr ist es im "Eichenkamp" zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem ein Großmüllbehälter für Altpapier vollständig ausbrannte. Der Sachschaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor.

Um 23:40 Uhr ist es in der Straße "Liethmoor" zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten gekommen. Mit einem Sprengsatz, der bisher nicht genauer benannt werden kann, führten drei Personen eine Explosion herbei, die zur vollständigen Zerstörung des Automaten führte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 17-jähriger Elmshorner als einer der mutmaßlichen Täter festgestellt werden. Zwei weitere Täter konnten vom Tatort flüchten. Bei den Flüchtigen soll es sich nach Zeugenangaben um zwei männliche Jugendliche in einem ungefähren Alter von 17 Jahren handeln. Ein Tatverdächtiger sprach akzentuiertes deutsch und war dunkel gekleidet. Der zweite sprach fließend deutsch und war mit einem weißen Kapuzenpullover bekleidet. Zudem trug er einen weißen Rucksack mit sich. Weitere sachdienliche Hinweise zur Tatausführung sowie zur Identität der beiden flüchtigen Personen werden von der Polizei in Elmshorn unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.

Um 0:37 Uhr ist es in der "Eckermannstraße" zu Körperverletzungsdelikten zum Nachteil eines 50-jährigen und eines 52-jährigen Geschädigten gekommen. Demnach befand man sich zum "Böllern" auf der öffentlichen Straße. Aus nicht näher definierten Gründen kam es zu einem Konflikt mit einer größere Personengruppe, die Sprengkörper auf die Beiden warfen. Aufgrund der Detonationen kam es zu leichten Verletzungen bei den Geschädigten, die in der Folge jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen konnten. Die Einsatzkräfte stellten diverse Personalien von vor Ort anwesenden Personen fest. Die Polizei in Elmshorn leitete anschließend die entsprechenden Strafverfahren ein.

Um 02:32 Uhr ist es in der "Amandastraße" zu Angriffen auf Bedienstete des Rettungsdienstes gekommen. Im Rahmen eines Rettungseinsatzes zeigten sich der vermeintliche Patient sowie dessen Begleiter aggressiv gegenüber den eingesetzten Rettungskräften. Nachdem die beiden Personen ihren Weg bereits wieder fortsetzen konnten, beleidigten und bedrohten sie die drei Rettungskräfte. Zudem bewarfen die beiden 21-jährigen Männer auch noch den Rettungswagen, bei dem leichte Dellen entstanden, mit Steinen. Die Personalien der Beschuldigten stehen fest und die Polizei in Elmshorn leitete die entsprechenden Strafverfahren ein.

Pinneberg - Diverse Brände

Um 19:35 Uhr ist es in der Straße "An der Mühlenau" zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem durch aufmerksame Nachbarn Schlimmeres verhindert werden konnte. Aus bisher unbekannter Ursache fing ein Großmüllbehälter für Altpapier Feuer und brannte vollständig aus. Dieser Behälter war zuvor unter einem Holzunterstand an einer Hauswand eines Mehrfamilienhauses positioniert. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte Flammen aus dem Container und schob diesen auf die Straße, so dass lediglich der Müllbehälter beschädigt wurde und der Brand gelöscht werden konnte. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in Pinneberg.

Um 0:52 Uhr ist es in der Straße "Damm" zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem ein Großmüllbehälter auf einem privaten Grundstück zerstört wurde. Die Brandursache sowie ein möglicher Verursacher sind nicht bekannt. Weitere Sachgüter sind nicht gefährdet worden. Die Polizei in Pinneberg leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Um 0:59 Uhr ist es in der "Hebbelstraße" zu einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses gekommen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort "verkokeltes" Zeitungspapier im Kellerbereich fest. Zu einem offenen Feuer ist es jedoch nicht gekommen. Die Verursacher zu dieser Tat stehen nicht fest. Die Polizei in Pinneberg leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der Rufnummer 04101-202-0.

Um 02:02 Uhr ist es im "Hainholzer Damm" zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem Unbekannte Großmüllbehälter hinter einem Mehrfamilienhaus in Brand setzten. Es entstand ein Sachschaden von vorläufig geschätzten 1.000 Euro. Die nebenstehenden Gebäude sind nicht gefährdet worden.

Wedel - Gefährliche Körperverletzung, Branddelikt

Um 20:04 Uhr ist es im "Mühlenweg" zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 53-jährigen Wedelers gekommen. Beim Aussteigen aus seinem Pkw warf eine unbekannte Person aus einem umliegenden Mehrfamilienhaus einen Sprengkörper in Richtung des Geschädigten. Dieser erlitt durch die Detonation einen Hörsturz. Die Ermittlungen werden durch die Polizei in Wedel geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Böllerwerfer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04103-5018-0.

Um 01:20 Uhr ist es bei einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Am Marienhof" zu einem Brandgeschehen gekommen. Im Bereich der überdachten Anlieferzone brannten mehrere Müllcontainer in volles Ausdehnung. Das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude konnte von den Einsatzkräften noch verhindert werden. Aufgrund der Spurenlage vor Ort ist nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen von einer vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Hinweise auf mögliche tatverdächtige Personen liegen bisher nicht vor. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen zu diesem Brandfall und bittet um Mitteilung von sachdienlichen Hinweisen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.

Tornesch - Brand einer Mülltonne an Schule

Um 21:38 Uhr ist es in der "Klaus-Groth-Straße" auf dem Gelände der dortigen Schule zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem ein Mülleimer aus Metall brannte. Der Mülleimer konnte zügig abgelöscht werden, so dass die anliegenden Gebäude nicht gefährdet wurden.

Schenefeld - Verdacht Landfriedensbruch, Brand eines Einfamilienhauses und einer Mülltonne

Um 20:57 Uhr beschossen sich in Schenefeld auf dem Holstenplatz zwei größere Personengruppen gegenseitig mit Raketen. Die nach Zeugenangaben insgesamt 20-köpfige Personengruppe warf wiederholt Sprengkörper gezielt auf sich. Nach den bisherigen Erkenntnissen verletzten sich jedoch keine Personen. Beim Eintreffen der Polizei entfernte sich ein Großteil der Beteiligten.

Um 23:51 Uhr ist es in der Straße "Krähenhorst" zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus gekommen. Aus bisher unbekannter Ursache breitete sich ausgehend von einem Balkon im Obergeschoss ein Feuer aus, das drohte, sich bis auf das Dachgeschoss auszubreiten. Die Einsatzkräfte vor Ort stellten eine sofortige Evakuierung des Hauses sicher, so dass bei dem Brand keine Personen zu Schaden gekommen sind. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 300.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Pinneberg führt die Ermittlungen zur genauen Brandursache.

Um 0:24 Uhr ist es im "Kreuzweg" zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem ein Großmüllbehälter vor einem Mehrfamilienhaus vollständig zerstört wurde. Zur Brandursache und zu einem möglichen Verursacher ist bisher nichts bekannt. Die Polizei in Pinneberg leitete ein Strafverfahren ein.

Kummerfeld - Brand in Carport mit ausgebrannten Pkw

Um 01:59 Uhr ist es in der Straße "Fasanenweg" zu einem Carportbrand gekommen, bei dem ein Pkw Kleinwagen der Marke "Fiat" ausgebrannt ist. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein hölzernes Carport Feuer und brannte vollständig nieder. Eine vorsätzliche Brandlegung wird bisher nicht angenommen. Der im Carport geparkte Pkw brannte zusätzlich vollständig aus. Ein Übergreifen des Feuers auf umstehende Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 70.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen.

(Jens Zeidler)

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell