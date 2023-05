POL Schwaben Nord: Verkehrsrowdy auf der B17 unterwegs - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (06.05.2023) wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Friedberger Straße an der Einmündung zur Hochzoller Straße geparkter BMW im Zeitraum zwischen 09.20 Uhr und 10.30 Uhr an der Stoßstrange vorne rechts angefahren. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Ebenfalls in Lechhausen wurde am Samstag ein von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses in der Meraner Straße 6 geparkter schwarzer ...

