POL-NI: Nienburg/Schaumburg: Mehrere Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetzt - Hinweis auf den Wechsel des Versicherungskennzeichens

Bückeburg (ots) - (ma) Die Polizei Bückeburg nimmt wieder Fahrradcodierungen vor und startet in die Saison mit einer Aktion am Mi., 20.03.2024, in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr, auf dem Hof des Polizeikommissariats an der Ulmenallee. Die Codierungen werden an Fahrrädern und E-Bikes vorgenommen. Einzige Ausnahme: Codierungen an Zweirädern mit Carbonrahmen können technisch nicht durchgeführt werden. Es ist keine vorherige Anmeldung notwendig. Rückfragen bitte an: ...

