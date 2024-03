Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 440 Meter Kabel entwendet und Kindergarten lahmgelegt

Rinteln (ots)

(swe). In der Zeit von Freitag, 1. März, bis Montag, 4. März, entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 440 Meter Kupferkabel, dass entlang der Draisinenstrecke in Krankenhagen verlegt war und die Container des Kindergartens in Krankenhagen mit Strom versorgten. Die Täter zerteilten das Kabel in handliche Stücke, um es in Folge abzutransportieren. Auch ein Sicherungskasten wurde angegangen und die entsprechenden Sicherungen herausgeschraubt. Aufgrund der Menge des entwendeten Kabels und der Tatausführung, die eine gewisse Zeit beansprucht haben muss, hofft die Polizei Rinteln auf Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise bitte an die Polizei Rinteln unter 05751/9646-0. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

