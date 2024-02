POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Fahrzeugbrand - Verkehrsteilnehmer will vor Verkehrskontrolle flüchten

Polizeipräsidium Aalen

Winnenden: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eine 42-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Montag gegen 14:50 Uhr rückwärts aus einer Parklücke in die Birkenstraße einfahren. Hierbei übersah sie den Skoda einer 52 Jahre alten Autofahrerin, die die Birkenstraße in Richtung Herzog-Philipp-Straße befuhr. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw zog sich die Skoda-Fahrerin leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Winnenden-Schelmenholz: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet in der Nacht auf Dienstag kurz vor 2 Uhr ein Renault, der in der Straße Steinhäusle geparkt war, in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Winnenden kam mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Montagnachmittag gegen 15:30 Uhr fuhr eine elfjährige Radfahrerin von der Kurzen Straße über einen Bordstein auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah sie einen 39-jährigen Honda-Fahrer. Die Elfjährige wurde vom Honda erfasst und leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Weissach im Tal: Unfall im Kreisverkehr

Am Montagvormittag gegen 10 Uhr übersah eine 81-jährige Opel-Fahrerin beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße eine bereits im Kreisverkehr fahrende 46-jährige VW-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Aspach: Verkehrsteilnehmer will vor Verkehrskontrolle flüchten

Montagnacht gegen 23:20 Uhr wollte eine Streife ein Fahrzeug in Fautenhau einer Verkehrskontrolle unterziehen, weshalb die Streife sich hinter den BMW setzte und diesem Anhaltezeichen gab. Hierauf beschleunigte der Fahrer des BMW und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der Arena davon. Die Beamten konnten erst in Allmersbach am Weinberg zum BMW aufschließen und diesen letztlich zum Anhalten bewegen. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrer des BMW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

