POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und PKW durchwühlt

Schrozberg: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 14:00 Uhr am Montag befuhr ein 22-Jähriger mit einem Peugeot Boxer die Straße Im Wurzgarten in Fahrtrichtung Oberstettener Straße. An der Einmündung wollte er nach links in die Oberstettener Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen und übersah einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW eines 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von rund 11.500 Euro entstand.

Crailsheim: Frau von Auto angefahren

Kurz nach 18:30 Uhr am Montagabend befuhr eine 29-jährige mit ihrem VW Gold den Pamiersring in Fahrtrichtung Berliner Platz. An der Einmündung zur Lerchenstraße übersah sie eine von links auf dem Fußgängerüberweg laufende 57-Jährige. Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und leicht verletzt. Zur medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht.

Gaildorf: PKW durchwühlt

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zu einem in einem Hofraum in der Theresientaler Straße geparkten Audi und durchwühlten diesen auf der Suche nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Polizei Gaildorf bittet Zeugen sich unter Telefon 07971 9509 0 zu melden.

