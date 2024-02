POL-AA: Weinstadt: Unfall auf der Bundesstraße mit vier Fahrzeugen

Aalen (ots) - Schrozberg: Unfall beim Abbiegen Kurz vor 14:00 Uhr am Montag befuhr ein 22-Jähriger mit einem Peugeot Boxer die Straße Im Wurzgarten in Fahrtrichtung Oberstettener Straße. An der Einmündung wollte er nach links in die Oberstettener Straße in Richtung Stadtmitte einbiegen und übersah einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten BMW eines 26-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, ...

