Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einer verstorbenen Person

Hallenberg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 15:50 Uhr in Hallenberg - Liesen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, wobei ein 59jähriger Mann aus Hallenberg noch an der Unfallstelle verstarb. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann die L617 von der Bundesstraße kommend in Richtung Hallenberg. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab. Das verunfallte Fahrzeug kam in einem Vorgarten zum Stehen. Der 59-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Neben Rettungskräften war auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei vor Ort. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass ein medizinischer Notfall bei dem Autofahrer zum Verkehrsunfall geführt hat.

