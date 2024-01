Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Sundern (ots)

Bereits am Montag, 15.01.2024, kam es gegen 06:45 Uhr in Sundern in Höher der Straße "Freiheitsmühle" zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bog ein 69jähriger Mann aus Arnsberg in die Straße "Freiheitsmühle" ein. Dabei erfasste er mit seinem Pkw einen 18jährigen Mann aus Sundern, welcher zeitgleich als Fußgänger unterwegs war. Dieser wurde durch den Aufprall verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Der Verkehrsunfall wurde durch Zeugen beobachtet, die sich jedoch noch vor der eigentlichen Unfallaufnahme vom Einsatzort entfernt hatten. Das Verkehrskommissariat in Arnsberg bittet diese Zeugen, sich mit der Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell