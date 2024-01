Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Geschädigten

Arnsberg (ots)

Das Verkehrskommissariat in Arnsberg ermittelt derzeit bzgl. eines Verkehrsunfalls vom Donnerstag. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Pkw die Königstraße. Gegen 08:30 Uhr kam es zu einer Berührung mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Fahrzeug. Nach aktuellem Kenntnisstand drehte der Unfallverursacher bei der nächsten Möglichkeit um und fuhr zurück zur Unfallstelle. Der offensichtlich beschädigte Pkw konnte nicht mehr aufgefunden werden. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um einen dunklen VW Golf. Die Beschädigung dürfte am Außenspiegel entstanden sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

