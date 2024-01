Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schlägerei unter Jugendlichen eskaliert

Pfefferspray und Schlagstock sichergestellt

Schmallenberg (ots)

Am Freitag kam es in Schmallenberg gegen 23:15 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Hintergrund war eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten auf der Bahnhofstraße. Die Polizei war mit zahlreichen Streifenwagen sowie einem Diensthund im Einsatz. Zu Beginn war die Situation unübersichtlich. Die Beamten der Wache Schmallenberg stellten drei verletzte Personen fest und leisteten bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Rettungskräfte erste Hilfe. Bei den Verletzten handelt es sich um zwei junge Frauen (16 und 20 Jahre alt) sowie um einen 17jährigen Jugendlichen aus Schmallenberg und Attendorn. Nach ersten Ermittlungen konnte die Polizei am Einsatzort weitere Erkenntnisse über den Vorfall gewinnen. Demnach waren mehrere Personen, die an der Schlägerei beteiligt waren, auf der Flucht. Auch gab es Hinweise auf Pfefferspray und einen Schlagstock. Beides ist nach derzeitigem Kenntnisstand auch während der Auseinandersetzung eingesetzt worden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte im Stadtbereich Schmallenberg ein verdächtiges Fahrzeug einer 37jährigen Frau aus Bestwig überprüft werden. Als Beifahrer stellte die Polizei u. a. zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre alt) aus Meschede und Bestwig fest. Diese werden verdächtigt, an der Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Im Fahrzeuginnern konnten ferner weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Beschuldigten wurden zunächst festgenommen und im Anschluss in die Obhut ihrer Eltern sowie des zuständigen Jugendamtes gegeben. Die 20jährige Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die beiden anderen Geschädigten wurden durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

