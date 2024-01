Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schmallenberg (ots)

Am 27.01.2024 befuhr gegen 14:05 Uhr ein 85-jähriger Mann aus Schmallenberg die Wormbacher Straße aus Richtung Werper Straße kommend in Richtung des Kreisverkehrs. Nach Durchquerung des Kreisverkehrs verlies er diesen in Richtung der Oststraße. Dort erfasste er einen 21-jährigen Mann aus Schmallenberg, der die Oststraße auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Hierbei zog sich der Fußgänger Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. (Schl.)

