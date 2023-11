Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Kind verletzt

Am Donnerstag kam es in Eislingen an einem Zebrastreifen zu einem Unfall.

Gegen 9.30 Uhr war eine 49-Jährige in der Poststraße in Richtung Göppingen unterwegs. Ein 10-jähriges Kind überquerte auf Höhe der Silcherschule den Zebrastreifen. Da die VW-Fahrerin wohl durch die Sonne geblendet wurde, nahm sie den Jungen nicht war. Deshalb kam es zum Kontakt zwischen Pkw und Fußgänger, wodurch der Junge am linken Bein leicht verletzt wurde. Rettungskräfte brachten das Kind vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Am VW Caddy entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

