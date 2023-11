Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher machen Beute

Am Mittwoch oder Donnerstag stiegen Unbekannte in eine Firma in Riedlingen ein.

Ulm (ots)

Zwischen 17.30 Uhr und 7.30 Uhr gelangten Unbekannte auf ein Firmengrundstück in der Robert-Bosch-Straße. Dort schoben sie an einem Fenster einen Rollladen nach oben und hebelten ein Fenster auf. So gelangten sie in das Innere. In den Büroräumen suchten die Einbrecher nach Brauchbarem. Dabei brachen sie auch verschlossene Türen auf. In einem Rollcontainer fanden die Täter eine Geldkassette. Die konnten sie mit einem Schlüssel öffnen. Zudem nahmen die Unbekannten EDV-Geräte mit und flüchteten unerkannt. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen auf. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07371/938-0 zu melden.

