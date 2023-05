Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unfallflucht, Asbacher Straße

Linz am Rhein (ots)

Zwischen Freitag und Samstag befuhr ein unbekannter PKW die Asbacher Straße in Fahrtrichtung St. Katharinen und kollidierte beim Vorbeifahren mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW, sodass der Seitenspiegel beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seine Beteiligung der Polizei gegenüber bekannt zu geben. Hinweise zum Unfallverursacher werden an die Polizei Linz erbeten.

